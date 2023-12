Caressa: «Lazio-Inter? Ecco come finirà la partita domani, e sulle parole di Sarri sulla rosa dico questo»

Caressa, il giornalista si espone riguardo la supersfida di domani e commenta anche le recenti parole del tecnico

PAROLE – Sarri ha detto tra le righe che la squadra mentalmente non tiene i due impegni. Per lui la Lazio ha ricominciato da capo, viste partenze importanti come quella di Milinkovic. L’anno scorso quello della Lazio, arrivata seconda, è stato un miracolo. La Supercoppa Italiana? Non sto nella pelle: di che stagione stiamo parlando? E’ diventato un torneo invernale.

Per la partita di domani sera dico X. Arnautovic? Non capisco perché abbia peggior stampa rispetto a Sanchez. A Lisbona hanno segnato entrambi ma lui ha preso 5, il cileno invece 7