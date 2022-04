Caressa: «Immobile? Giocatore fantastico ma ha un grave limite con l’Italia»

Fabio Caressa ha analizzato l’ultima giornata di Serie A sul suo canale Youtube: le dichiarazioni del giornalista

Fabio Caressa ha analizzato l’ultima giornata di Serie A sul suo canale Youtube, stilando la sua top 11. Le dichiarazioni del giornalista su Ciro Immobile.

«In attacco metto uno che ormai è quasi abbonato, Immobile. Mi chiedo ancora perché non tira in quel modo quando gioca in Nazionale. Un’altra tripletta. Sta stabilendo sempre nuovi record. Giocatore fantastico, ma resta questo dubbio atroce che ci portiamo in maglia azzurra. Non penso che sia un problema solo tattico, ma anche mentale. Non riesce a sbloccarsi in Nazionale e questo è un grave limite».