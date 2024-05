Caressa esalta Romagnoli: «È il simbolo di questa Lazio, ecco perché». Le parole del giornalista sul suo canale YouTube

In un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato del difensore della Lazio Alessio Romagnoli. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Romagnoli è il simbolo di questo nuovo momento della Lazio. Non voglio parlare di Sarri che è uno dei miei preferiti in assoluto, ma ci sono momenti in cui i cicli si interrompono soprattutto nel rapporto tra allenatore e spogliatoio. Tudor ha fatto i fretta a ricostruire questo genere di rapporto. La Lazio sta dimostrando di saper sfruttare il momento in cui il calendario gli permette una grande rincorsa. È ancora poco concreta davanti, la mole di gioco non corrisponde alla qualità realizzata. In difesa è solida e voglio premiare Romagnoli».