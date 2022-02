Caressa elogia Immobile: «Segna sempre, la Nazionale ha bisogno di lui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Fabio Caressa ha elogiato le qualità di Ciro Immobile

Il giornalista Fabio Caressa, attraverso il suo canale YouTube, ha stilato la top 11 della 24a giornata di campionato. In formazione c’è Ciro Immobile, che ha elogiato così:

LE PAROLE – «Metto Ciro, non vi devo spiegare nemmeno perché. Segna sempre. Che devo dirvi? Sembra uno che va solo in contropiede ma in realtà è uno che segna tanto in area di rigore. È un giocatore sul quale dobbiamo puntare ciecamente. La Nazionale ha bisogno di una punta e deve essere lui. Non c’è dubbio».