Caressa ELOGIA Castellanos: «Sta avendo grande continuità e sono sincero su di lui l’anno scorso pensavo questo INVECE»

Caressa, il giornalista sul suo canale Youtube ha rilasciato dichiarazioni riguardo il turno di campionato soffermandosi sull’ex Girona

Sul suo canale Youtube, al termine della terza di campionato Caressa stilando la sua top 11 ha analizzato anche la partita con il Milan di Castellanos. Ecco le sue parole sul giocatore della Lazio

PAROLE – Il Taty adesso ha grande continuità. L’avevo visto l’anno scorso e non pensavo potesse adattarsi, mi sembrava un attaccante che segnava molto ma in poche partite. Adesso invece è molto presente, un giocatore da 16 metri e c’è sempre quando deve arrivare. La posizione di Dia da seconda punta è molto interessante, non pensavo si potesse adattare immediatamente. La coppia funziona e Castellanos ha trovato continuità, Baroni è stato bravissimo