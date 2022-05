Caressa e Zazzaroni sicuri: «La Lazio batterà l’Hellas Verona»

Ultima sfida a colpi di pronostici per Caressa e Zazzaroni, che hanno predetto così il risultato tra Lazio-Verona

Come ogni weekend Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sfidati sulla giornata di Serie A in programma. Per l’ultimo turno di Serie A, i due giornalisti hanno predetto la vittoria della Lazio contro l’Hellas Verona. I biancocelesti così chiuderebbero la stagione al quinto posto.