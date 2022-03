Caressa e Zazzaroni: «Ecco come finirà il derby della Capitale»

Come ogni settimana Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sfidati a suon di pronostici: ecco cosa hanno detto sul derby

Ogni settimana Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si divertono a sfidarsi nel gioco dei pronostici durante Deejay Football Club, in onda il sabato su Radio Deejay dalle 12 alle 13. In occasione della 30ª giornata di Serie A, il direttore del Corriere dello Sport ha sentenziato: «Napoli-Udinese 1, Inter-Fiorentina dico 1, Cagliari-Milan X i rossoneri non vinceranno, Venezia-Sampdoria X, Empoli-Verona 2, Juventus-Salernitana 1, Roma-Lazio 1/2, Bologna-Atalanta 2».

Poi è arrivato il turno del telecronista di Sky Sport: «Napoli-Udinese 1. Inter-Fiorentina 1 ma è ovviamente la più dura di oggi. C agliari-Milan X2 anche questo è un match complicato, Venezia-Sampdoria 2, Empoli-Verona 1, Juventus-Salernitana 1, Roma-Lazio X, Bologna-Atalanta X».