Caressa durissimo sulla Roma: «E’ la squadra più brutta di queste prime giornate»

Caressa, il giornalista rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay usando parole molto forti nei confronti della Roma

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa analizza la situazione della Roma alla luce della partita dei giallorossi di venerdì contro il Milan, ecco le sue parole

PAROLE – Il Milan ha fatto quello che ha voluto ieri sera ma la Roma lentissima e senza uno straccio di gioco. Mourinho deve trovare il modo di risolvere la situazione perché così fa fatica pure a tirare in porta. Poi hanno perso Matic che era un giocatore fondamentale in mezzo al campo. Ripeto in queste prime tre giornate la Roma è una delle squadre più brutte viste in Serie A