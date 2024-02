Caressa critica Lukaku: «Ieri è stato il peggiore, comincio a pensare questo su di lui»

Caressa, il giornalista analizza la prestazione di ieri del giocatore belga contro l’Inter e rilascia queste dichiarazioni

LUKAKU – Lukaku ieri è stato il peggiore in campo, ma non è la prima volta. Il Lukaku che abbiamo visto è sempre lo stesso, tranne nell’anno di Conte che è stato un anno particolare. Mi viene da pensare che il Lukaku vero non sia quello oppure che Conte sia stato l’unico capace di trarre il massimo da lui