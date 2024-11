Cardone sulla Lazio: «Dominare un ora in quel modo con il Monza non è facile e poi c’è stata una mossa di Baroni che ho apprezzato»

Cardone, il giornalista della Repubblica si esprime riguardo la Lazio alla luce anche della grande prova contro il Monza ai microfoni di Radiosei

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Cardone, il quale alla luce della grande prova di ieri contro il Monza analizza cosi la Lazio rilasciando queste considerazioni

PAROLE – Un’ora di dominio a Monza non è poco. Mi è piaciuta molto la mossa di Baroni di scegliere il 4-3-3. Al terzo impegno in sei giorni, ha capito che la squadra non ce l’avrebbe fatta a sopportare le due punte, dimostrando di essere bravo nella lettura e nelle scelte su avversario e momenti. Baroni l’ha spiegata anche facendo riferimento alla necessità di alzare il livello del palleggio, ma è stata una scelta intelligente anche per mantenere una buona tenuta durante la gara, anche per gestire, oltre che per aggiungere un elemento in più per leggere le sponde di Djuric. Una mossa molto scaltra. Chiaro che se dovesse andare avanti con questa scelta, a gennaio servirà un centrocampista in più.

Romagnoli è stato un po’ criticato ad inizio di stagione, ma sta davvero tornando, è tornato. Le due prestazioni fatte con Porto e Monza sono davvero importanti