Cardone, le parole del giornalista a Radiosei dopo ieri sera

Cardone, il giornalista ha espresso il suo consueto parere ai microfoni di Radiosei alla luce del pari di ieri sera contro l’Udinese

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto un furioso Cardone, il quale alla luce della partita di ieri sera della Lazio contro l’Udinese terminata in parità, rilascia queste sue considerazioni soffermandosi in particolare sul mancato rigore per fallo di Kamara in area su Zaccagni

MANCATO RIGORE – Oggi aggiorno il dato dei torti arbitrali, siamo a nove punti sottratti. Ieri c’era un rigore su Zaccagni con conseguente doppia ammonizione a Kamara. Nemmeno i giocatori hanno protestato.

Con altre squadra la partita non sarebbe andata avanti. L’arbitro non indica mai il centrocampo quando la Lazio segna, sembra proprio dispiacergli. Ieri mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, perché nonostante mancassero tre titolarissimi, ha fatto di tutto per non prendere il gol. L’impegno è encomiabile. Credo che Baroni potesse aiutare la squadra dalla panchina. Non ci faranno arrivare in Champions, ma la Lazio deve smentirmi, senza creare alibi