Cardone: «Quella con il Napoli è una partita affascinante. Ecco cosa mi aspetto dalla Lazio»

Le parole del giornalista, Giulio Cardone, sulla sfida che si giocherà nel weekend tra Lazio e Napoli

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della situazione della Lazio in vista del Napoli.

PAROLE– «Sugli arbitri abbiamo detto quasi tutto, sono molto arrabbiato vedendo la Lazio al quarto posto, malgrado tutto quello che è successo in tal senso, è una sorta di impresa incredibile. Purtroppo è parziale, mancano tante partite. La Lazio mi sembra pronta per affrontare questo momento così cruciale della stagione. Quella con il Napoli è una partita affascinante, apertissima, mi aspetto una grande Lazio. Siamo aggrappati alla condizione di Dia, mentre Patric tornerà a lavorare con il gruppo in questi giorni, anche se non so quanto possa essere utilizzato. La caviglia del senegalese non si è gonfiata, dipenderà dalle sue sensazioni. Pare non verrà fatta risonanza, non serviranno ulteriori controlli. La sua situazione incide molto per la formazione titolare. Pedro sarebbe il favorito per la sua sostituzione, ma c’è anche la soluzione Dele-Bashiru per aggiungere fisicità ed inserimenti. Con l’Atalanta è andato molto bene, non è così assurdo pensare allo spagnolo a gara in corso. Tutto, ovviamente, dipenderà dal possibile recupero di Dia. È una poltrona per tre »