Cardone: «A Tavares non interessa difendere. Pellegrini...»

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha parlato degli infortunati in casa Lazio in vista del prossimo match di Europa League

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato così della situazione infortunati in casa Lazio in vista dell’Europa League:

PAROLE – «Ieri alla fine la Juventus ha vinto come da pronostico, la Lazio è tornata al quinto posto ma è dentro a tutto. Per fortuna per Marusic si è trattato di una semplice contusione al ginocchio. Dovrà osservare qualche giorno di riposo, ma non sarà a disposizione in Europa League. Vedremo se Romagnoli tornerà ad allenarsi, ma diciamo che i veri problemi si concentrano nel settore dei terzini dove restano a disposizione solamente Lazzari e Tavares. Il portoghese è tornato in una grande condizione, al di là della solita amnesia difensiva. Sembra quasi che a lui non interessi difendere (ride, ndr). Chiaro che non potrà giocarle tutte. Sono abbastanza convinto che alla lunga verrà reinserito Pellegrini in lista campionato al posto di Basic. Tra l’altro, con l’arrivo di Belahyane ed il ritorno di Vecino, non c’è neanche più la necessità di elementi a centrocampo.

Sul fronte Castellanos siamo in attesa di capire se riuscirà davvero ad accorciare i tempi di recupero. Per quanto riguarda Dele-Bashiru, se oggi non dovesse allenarsi con il gruppo sarebbe out per Plzen. La squadra sta bene di testa e di fisico. Quando dicevamo che in Coppa Italia contro l’Inter era necessario vedere una reazione di gioco e mentalità era giusto. La prova di Venezia è stata preoccupante, i riscontri successivi ci hanno riconsegnato la Lazio migliore».