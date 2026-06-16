Calciomercato
Asse caldo con il Napoli! Si profila lo scambio Gila-Beukema: l’indiscrezione
La Lazio imbastirà importanti trattative con il Napoli? All’orizzonte figura lo scambio Gila-Beukema: il punto
Il Napoli insiste per assicurarsi le prestazioni del difensore Mario Gila, accelerando le maniche per rinforzare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la trattativa non è ancora entrata nella sua fase ufficiale, poiché non è stata recapitata alcuna proposta formale sulla scrivania del club biancoceleste. Il presidente Claudio Lotito valuta il cartellino dello spagnolo non meno di 25 o 30 milioni di euro, complice anche una promessa fatta a Gennaro Gattuso di trattenere il calciatore dopo l’addio di Alessio Romagnoli. Tuttavia, la volontà del centrale iberico potrebbe cambiare le carte in tavola, dato che il ragazzo appare ora propenso a spingere per il trasferimento all’ombra del Vesuvio.
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Lo scambio per Mario Gila che accende la Lazio
Per superare lo scoglio economico, la dirigenza campana starebbe studiando diverse contropartite tecniche da inserire nell’affare. Tra le opzioni sul tavolo, la soluzione che scalda maggiormente il Direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani porta il nome di Sam Beukema, profilo assai gradito nell’ambiente laziale. Un’operazione basata su questo scambio, integrata da un conguaglio economico a favore dei capitolini, permetterebbe di ammortizzare i costi e gestire la complessa clausola che garantisce il 50% della futura rivendita al Real Madrid.
Le alternative sul mercato per Mario Gila
Sullo sfondo rimangono calde anche altre piste per arrivare a dama, sebbene appaiano decisamente più tortuose. Tra i nomi proposti al club laziale figura quello di Lorenzo Lucca, centravanti stimato dal tecnico, ma ritenuto troppo simile per caratteristiche fisiche a Petar Ratkov. Più fredda, invece, la pista che conduce a Rafa Marín, un profilo che al momento non convince la sponda biancoceleste della Capitale. Il pressing dei partenopei prosegue incessante, in attesa di capire se la società presenterà l’offerta decisiva nei prossimi giorni.
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