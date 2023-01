Cardone: «I destini della Lazio passano sempre dai piedi di...»

Il giornalista, Giulio Cardone, ha parlato della situazione della Lazio e in particolare dei giocatori biancocelesti Luis Alberto e Milinkovic. Le sue parole

Ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone parla così della squadra di Maurizio Sarri e della vittoria col Sassuolo

PAROLE– «Vittoria che ci voleva: boccata d’ossigeno importante. I destini della Lazio passano sempre dai piedi di Milinkovic e Luis Alberto e infatti ieri i due sono stati determinanti. Per quanto riguarda la situazione Sarri-Tare che prima era più sotto traccia, dopo ieri è diventata di dominio pubblico. Se il clima è sereno, la squadra lavora meglio. Non sono cose edificanti e non fanno bene all’ambiente. C’è anche da dire che Tare risponde a una domanda. Sono però cose che accadono tra allenatore e direttore sportivo e di esempi se ne possono fare tanti a partire dalla discussione tra Pinto e Mourinho. Sarebbe opportuno da parte di tutti abbandonare le polemiche per il bene della Lazio. Leggere da persone vicine a Sarri che per l’allenatore la partenza di Milinkovic e Luis Alberto non sarebbe una tragedia, per Tare non è una cosa facile da digerire perché le considera due pedine importantissime. E’ da queste situazioni che si sviluppano questi corto circuiti. Onestamente non penso che dal punto di vista del tecnico ci si possa lamentare: la Lazio in un anno ha speso quello che aveva speso nei dieci anni precedenti e tutti gli acquisti sono stati chiesti o comunque avallati dall’allenatore, compresi Maximiano e Marcos Antonio»