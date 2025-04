Cardone: «Lotito è molto concentrato sull’operazione stadio e sulla costruzione dell’Accademy. Il Comune di Roma ha detto una cosa chiara sul Flaminio»

Le parole di Giulio Cardone sulla situazione dello stadio Flaminio e del progetto di Lotito. Ecco cosa ha detto

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei.

PAROLE– «Il ‘no’ della giunta comunale alla Roma Nuoto per il Flaminio? Lotito è molto concentrato sull’operazione stadio e sulla costruzione dell’Accademy. Sta investendo energie e risorse, è un altro passaggio importante quello di ieri. Bocciato il pubblico interesse per la Roma Nuoto è un occasione in più per la Lazio, ma percepisco molti ostacoli e nemici nei confronti del progetto biancoceleste. Questo è un altro campionato complicato. Il Comune di Roma ha detto una cosa chiara, vuole che il Flaminio resti uno stadio. Quello della Roma Nuoto era un progetto diverso, chiaro che adesso faranno dei ricorsi che faranno perdere tempo »