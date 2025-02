Cardone spiega: «Belahyane perfetto per Baroni. Lista Uefa? Ecco chi rischia l’esclusione»

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha parlato così del calciomercato della Lazio e delle possibili esclusione dalla lista Uefa

PAROLE – «Era un po’ che si lavorava con gli agenti di Isaksen per un altro giocatore danese e abbiamo scoperto essere Provstgaard. Ieri all’ora di pranzo si è poi sbloccata la trattativa per Belahyane che è quello che si avvicina di più per caratteristiche a quello che serve a Baroni, potrebbe giocare anche vertice basso assieme a Rovella e Guendouzi. Sono due colpi che vanno a completare la rosa, anche se sono arrivati tardi.

Adesso bisogna capire cosa succederà con Tchaouna, sembrava dovesse rimanere, però c’è un’offerta del PSV, si parla di un prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro, che possono arrivare a 15. Sapevo che il ragazzo sarebbe andato volentieri, mentre mi è stato riportato che non vorrebbe muoversi. Basic ha aperto al Sassuolo, ma si sta discutendo sulla ripartizione dello stipendio. La Cremonese avrebbe coperto tutta la cifra, mentre il Sassuolo no.

Lista UEFA? Gli under 22 non possono essere inseriti illimitatamente, bisogna fare una scelta, è la classica situazione su cui lavoriamo alla fine del mercato. La deadline è il 6 febbraio a mezzanotte, qualche sorpresa ci sarà sicuramente. Patric potrebbe rischiare se non dovesse dare segnali di guarigione, così come Luca Pellegrini, al suo posto potrebbe rientrare Hysaj, che sicuramente rientrerà in quella per la Serie A al posto di Castrovilli».