Cardone: «La sconfitta di ieri è il prodotto di due fattori particolari. E’ il difetto principale da tempo, quello di impostare partite tattiche e difensive»

Le parole di Giulio Cardone sulla sconfitta di ieri della Lazio contro il Bodo. Ecco le sue considerazioni sulla partita

Le parole di Cardone a Radiosei.

PAROLE– «La sconfitta di ieri è il prodotto di due fattori particolari, l’incapacità di adattarsi al campo ed alla temperatura e la maledetta fatica a fare partite furbe. E’ il difetto principale da tempo, quello di impostare partite tattiche e difensive. Bergamo è stata l’eccezione. A Bodo serviva una disposizione più attenta e cinica, la Lazio si è portata dentro l’area tutti gli avanti norvegesi. Hanno avuto altre sette occasioni pulite, tre delle quali sventate da Mandas. Per alcuni tratti, la gara di ieri, mi ha ricordato la mezzora finale di Plzen. Quando la Lazio si è portato il pericolo dentro l’area. Ecco ieri è stato così per l’intera gara. Una cosa così no, addirittura far giocare a calcetto la squadra avversaria nella propria area è stato incredibile. Loro hanno fatto degli errori tecnici sotto porta incredibili. Il pensiero va all’Olympiakos che nella gara di ritorno con il Bodo. Nella gara di ritorno ad Atene hanno tirato circa 30 volte verso la porta norvegese. E’ una speranza visto il livello sulla carta della Lazio. Vediamo cosa accadrà giovedì quando qualche difficoltà con la temperatura ce l’avranno loro. Nessuno deve ed ha sottovalutato questo avversario, almeno spero. La cosa sorprendente è stato quello di non riuscire a creare praticamente nulla »