Cardone: «La Lazio sta lavorando su Belahyane, Casadei e Fazzini ma se non entra liquidità è difficile che entri qualcuno»

Cardone, il giornalista rilascia ai microfoni di Radiosei alcune considerazioni sui movimenti di mercato della Lazio: le sue parole

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il cronista Cardone, il quale fa il punto della situazione sul mercato della Lazio focalizzandosi sui tre nomi noti ossia Belhayane Casadei e Fazzini. Ecco le sue parole sui biancocelesti

PAROLE – I nomi sono i soliti tre: Fazzini, Belahyane e Casadei, il mister X si è perso per strada.

Se non succede qualcosa che possa sbloccare l’indice di liquidità mi sembra difficile che si riesca a quagliare. Con il Chelsea c’è stato un rilancio a 13 milioni sul riscatto, ma le formule non convincono. Ci sono alcuni giocatori richiesti, Rovella e Isaksen, ma non ci sono accelerate per nessuno, non ci sono cessioni che si stanno concretizzando. Se dovesse finalizzarsi un’offerta per il danese con obbligo di riscatto, la sua uscita sbloccherebbe un centrocampista. Si parla di Ngonge al posto suo, ma è anche arrivato Ibrahimovic. Un’altra soluzione potrebbe essere l’immissione di liquidità da parte del presidente, ma quest’anno so che le cose sono un po’ più complicate.

La Lazio ha ricevuto richieste per Isaksen, Dele-Bashiru e Rovella da parte del Liverpool. Ho paura che con i 65 milioni che la Juve incasserebbe dalla cessione di Cambiaso, i bianconeri potrebbero puntare pesantemente Gila. La prossima settimana Patric tornerà a Roma, speriamo si metta a disposizione