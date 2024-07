Cardone: «Greenwood? Lotito non MOLLA il giocatore ed ha un piano che c’entra con l’addio di Immobile»

Cardone, il giornalista fa il punto riguardo il calciomercato della Lazio esprimendo la sua opinione in particolare su Greenwood

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Cardone, il quale analizza la situazione del mercato della Lazio soffermandosi in particolare su Greenwood

PAROLE – Sul mercato si sta lavorando su 4 fronti: Greenwood, Tavares, Immobile e Vecino.

Per Ciro sono momenti molto importanti e proprio in queste ore si sta prendendo una decisione. Lotito vuole monetizzare la cessione a 3-4-5 milioni di euro per poter sostenere il rilancio per Greenwood che è sotto fuoco di fila a Marsiglia anche del sindaco per i suoi trascorsi.

L’intermediario della Lazio sull’affare Greenwood in queste ore sta continuando a lavorare dall’Inghilterra e sono previsti incontri imminenti. La situazione che si è venuta a creare a Marsiglia sta creando grossi problemi nella trattativa per i francesi e la Lazio spera dunque di avere la meglio in questo senso.

Pista Vitor Roque? C’è qualche cosa più di un rumor. Giocatore eccezionale, di grandissimo talento e che il Barcellona ha pagato 30 milioni + 30 di bonus. I blaugrana ci puntano tantissimo, ma per come stanno strutturando la squadra è evidente che troverà pochissimo spazio e che quindi ci potrebbero essere spiragli…

Su Tavares non c’è ufficialità, ma dovrebbe essere quasi fatta. Accordo con l’Arsenal chiuso con percentuale sulla futura cessione e si sta definendo il contratto col giocatore.

Per quanto riguarda Immobile al Besiktas, l’affare al momento non è ancora chiuso, quindi non farei salti in avanti