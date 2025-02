Cardone: «Direzione arbitrale? Non ci si può rassegnare e se lo fa il club è un brutto segnale»

Le parole di Giulio Cardone sulle polemiche arbitrali emerse dopo il match di Coppa Italia tra Inter e Lazio

Le polemiche in merito alla prima rete di Inter–Lazio non sembrano terminare. A tal proposito è intervenuto a Radiosei anche Giulio Cardone che si è espresso così

PAROLE– «Certamente non ci si può rassegnare e se lo fa il club è un brutto segnale. È la società che indirizza la linea strategica. Quello che è successo ieri in occasione del fuorigioco non segnalato di De Vrij è grave. Il ragionamento di arbitro e VAR è stato quello che Mandas non sarebbe potuto arrivare sul tiro di Arnautovic. Come dire che il gol non sia stato annullato poiché troppo bello. Un’interpretazione assurda, l’ennesima contro la Lazio in questa stagione. Ci fosse stato Sarri in panchina avrebbero dovuto frenarlo per la rabbia. È vero che la Lazio non protesta, ma ieri non vale questo appunto. È la vivisezione dell’episodio del VAR che deve intervenire, non un giocatore della squadra che aggredisca il direttore di gara »