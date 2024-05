Cardone: «C’è stato un diverbio tra Tudor e Luis Alberto. Al tecnico non è piaciuta una cosa». Le parole del giornalista

Il giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei, ha parlato dell’assenza di Luis Alberto che si è avvertita nella partita di ieri tra la Lazio e l’Empoli. Dietro ci sarebbe stato un diverbio in allenamento tra lo spagnolo. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Ieri Luis Alberto è mancato dal punto di vista tecnico, contro una squadra che si difende come ha fatto ieri l’Empoli la sua qualità sarebbe stata necessaria. La ricostruzione di quanto accaduto ci riporta alla giornata di venerdì, quando c’è stato un diverbio con Tudor. Al tecnico croato non stava piacendo il modo e l’intensità con le quali stava svolgendo la seduta di allenamento, mentre lo spagnolo non era d’accordo con i rimproveri che stava ricevendo. Da lì la scelta di escluderlo per il match con l’Empoli per scelta tecnica. Tornerà martedì ad allenarsi alla ripresa della preparazione, poi vedremo che scelte verranno fatte. Una cosa simile, anche se non per questioni di campo, avvenne tra Vecino e Sarri. A fine stagione penso che si troverà una soluzione ».