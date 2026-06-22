Hanno Detto
Cardone: «La Lazio lavora al ritorno di Peruzzi! Sciopero tifosi? Costa ai biancocelesti 10 milioni di euro»
Giulio Cardone, giornalista di “Repubblica”, ha analizzato l’attuale momento della Lazio tra mercato e protesta dei tifosi. Le dichiarazioni
Intervenendo microfoni di Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha analizzato un l’attuale momento della Lazio, oscillando tra suggestioni per il futuro e una pesante crisi finanziaria all’orizzonte.
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Il possibile ritorno di Peruzzi
Sul tavolo delle trattative societarie emerge una clamorosa indiscrezione di mercato dirigenziale. Secondo il giornalista, la società sta tentando una mossa per riaccendere l’entusiasmo: «La Lazio ci sta provando a riportare Peruzzi, poi non ho certezze sul fatto che possa effettivamente tornare. Angelo e Rino hanno sicuramente un buon rapporto. Sarei colpito se andasse in porto».
Le risposte che mancano al popolo della Lazio
Il clima intorno all’ambiente biancoceleste resta teso e la recente lettera dell’avvocato Gian Luca Floridi non sembra aver placato gli animi. Cardone fotografa così il malumore della piazza: «Con la lettera di Floridi non sono arrivate le risposte che il laziale cerca. Si vuole tornare a sognare, si spettano investimenti o che il presidente passi la mano. Poi tutto il resta diventa irrilevante in questo momento».
Il caro prezzo dello sciopero per le casse della Lazio
La nota più dolente riguarda l’impatto economico della protesta dei tifosi. Il boicottaggio rischia di tradursi in un vero e proprio salasso. Il giornalista ha snocciolato cifre preoccupanti: «Lo sciopero dei tifosi costa alla Lazio 10 milioni, questa cifra nasce dal calcolo legato agli abbonamenti e ai diritti tv». Un danno che potrebbe persino raddoppiare: «A fine stagione si potrebbe arrivare a 20 milioni di perdite», considerando anche il crollo verticale del merchandising.
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