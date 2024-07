Cardone a Radiosei: «Greenwood-Lazio? Il Manchester se vuole VENDERE il calciatore deve fare QUESTA cosa»

Cardone, il giornalista rilascia alcune dichiarazioni a Radiosei soffermandosi sul giocatore olandese e non solo: le sue parole

PAROLE – Questa è la settimana di Greenwood.

Il resto del mercato che doveva essere fatto è stato fatto per il momento. Cabal arriverà se verrà ceduto Hysaj e non è detto che ce la si faccia per Auronzo. Ci andranno certamente Noslin e Tchaouna e probabilmente Dele Bashiru.

Ora è il momento di Greenwood: le offerte che il Manchester sperava arrivassero, non sono arrivate. Sia la Lazio che il Manchester vorrebbero definire la vicenda prima della partenza per il ritiro, ma nel calciomercato non ci sono veri ultimatum. Se lo United continua a chiedere di base fissa 35 milioni di euro, la Lazio non arriva certamente a spendere quella somma, quindi se si vuole chiudere l’affare, le pretese devono essere diverse. Greenwood è il classico attaccante moderno: veloce, tecnico e in grado di saltare l’uomo proprio grazie alla velocità.

Il ritiro sarà un momento importante, ad esempio Baroni ha intenzione di provare Dele-Bashiru come trequarti più fisico per potersi ‘permettere’ due ali come Zaccagni e Greenwood (ad esempio) e una punta come Immobil