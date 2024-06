Cardone a Radiosei: «Greenwood? La trattativa c'è ma il Manchester...»

Cardone, il giornalista fa il punto sul calciomercato della Lazio soffermandosi ai microfoni di Radiosei su Greenwood

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Cardone, il quale si esprime riguardo la situazione del mercato della Lazio e in particolare su Greenwood

PAROLE – Ci sta che non ci sia grande fiducia da parte dei tifosi laziali sulle strategie di mercato della Lazio.

Ma che la trattativa per Greenwood sia reale e che ci si stia provando in tutti i modi, è cosa certa. C’è da dire che le distanze sono ancora ampie: 20 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita contro 30 milioni di euro. Ma la Lazio continua ad essere ottimista.

Quello che mi è stato detto da Manchester è che vogliono vendere Greenwood, ma non svenderlo e che non sono ancora soddisfatti dell’offerta della Lazio. I biancocelesti sono convinti che le altre offerenti non arriveranno a superare quella cifra. A oggi ci sono manifestazioni di interesse di vari club, ma l’unica offerta arrivata è da parte della Lazio.

Mi porto dietro comunque lo scetticismo sulle trattative importanti come quella per Berardi lo scorso anno. Non ci illudiamo noi e non vogliamo illudere la gente che ci legge e ci ascolta.

Per quanto riguarda Samardzic l’incontro di ieri a Formello con Nani è stato piuttosto breve perché la richiesta dei friulani è stata molto alta e non si sono mossi dai 25 milioni (20 + bonus). L’Udinese vuole replicare l’affare che stavano chiudendo lo scorso anno con l’Inter e che saltò per colpa del padre di Samardzic