Carboni Lazio, la pista si complica? Sul talento argentino si sono inserite anche altri due club di A. Il punto

Carboni Lazio, non solo i biancocelesti sul classe 2005 di proprietà dell’Inter. Parma e Sassuolo pensano a lui per rinforzare l’attacco

Il futuro di Valentin Carboni sembra ormai destinato a cambiare rotta e l’asse Carboni Lazio inizia a prendere sempre più quota nel panorama del calciomercato invernale. Il trequartista argentino classe 2005, di proprietà dell’Inter, non è riuscito a trovare la continuità sperata durante la sua esperienza in prestito al Genoa. Nonostante le grandi aspettative che accompagnavano il suo arrivo sotto la Lanterna, lo spazio concesso al talento mancino è stato limitato, spingendo le parti a una riflessione condivisa.

Inter e Genoa, infatti, hanno già avviato i contatti per definire l’interruzione anticipata del prestito. Una scelta maturata di comune accordo, con l’obiettivo di tutelare la crescita del giocatore. Il club nerazzurro vuole evitare che Carboni resti ai margini e punta a trovargli subito una nuova destinazione dove possa accumulare minuti, responsabilità e fiducia. In questo scenario, l’ipotesi Carboni si inserisce come una soluzione concreta e tecnicamente stimolante.

Secondo quanto filtra dall’ambiente di mercato, la Lazio starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del giovane argentino. Il club biancoceleste è da tempo attento ai profili emergenti e vede in Carboni un giocatore in grado di aggiungere qualità tra le linee, fantasia e imprevedibilità alla manovra offensiva. L’idea Carboni nasce anche dalla necessità della squadra capitolina di ringiovanire la rosa e inserire elementi capaci di crescere nel tempo, senza rinunciare all’impatto immediato.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

La concorrenza, però, non manca. In Italia restano vive anche le piste che portano in Emilia, con Parma e Sassuolo che hanno già effettuato sondaggi per il fantasista. Entrambe le società garantirebbero un contesto ideale per la valorizzazione dei giovani, ma l’opzione Carboni offre un palcoscenico di livello superiore, con la possibilità di confrontarsi subito con obiettivi europei e una maggiore esposizione mediatica.

L’Inter, dal canto suo, valuterà con attenzione il progetto tecnico più adatto. La priorità non sarà soltanto la formula del trasferimento, ma soprattutto il ruolo che Carboni potrà avere all’interno della squadra che lo accoglierà. La Beneamata vuole un ambiente in cui il ragazzo sia centrale e possa esprimere appieno il suo talento.

Il dossier Carboni resta quindi aperto e destinato a svilupparsi nelle prossime settimane. L’impressione è che il futuro del giovane argentino sia lontano da Genova, ma sempre più vicino a una nuova opportunità capace di rilanciare il suo percorso di crescita nel calcio italiano.