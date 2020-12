Caravello: «Lazio al di sotto delle aspettative, così non recupererà le altre»

La Lazio perde punti utili in campionato, rischiando di rimanere indietro nella corsa al vertice: le parole di Caravello

L’ex agente Danilo Caravello ha commentato il momento della Lazio, sulle frequenze di Tuttomercatoweb:

«Quando ci sono periodi intensi con varie gare ravvicinate che portano via energie fisiche e nervose. I risultati sono al di sotto delle aspettative soprattutto con le squadre inferiori: dovrà cercare di limitare i danni fino alla sosta e poi provare a ripartire con l’organico il più completo possibile per poi recuperare posizioni. Questo è un campionato anomalo in cui non è detto ancora nulla. È chiaro che ci sono squadre forti davanti alla Lazio. Per i primi quattro se il Milan, l’Inter la Juve, il Napoli e la stessa Roma avranno ancora questa marcia i punti non potranno esser recuperati. Se invece rallenteranno allora si potranno reinserire anche Lazio e Atalanta».