Caravello: «Casadei è un profilo interessante e funzionale. Potrebbe fare bene, ecco perché»

Danilo Caravello, noto procuratore, ha parlato così del centrocampista accostato alla Lazio Cesare Casadei

Intervenuto ai microfoni del Posticipo, il noto procuratore Danilo Caravello ha parlato così di Cesare Casadei, accostato al calciomercato Lazio:

PAROLE – «Casadei è un profilo giovane, interessante. Si potrebbe fare un’operazione in prestito con diritto di riscatto. A gennaio operazioni così sono più semplici per vedere se il giovane si rilancia. Mi sembra un giocatore funzionale, anche perché nel calcio di oggi non serve più solo qualità, ma servono calciatori di gamba. Lui abbina qualità diverse. Potrebbe fare bene».