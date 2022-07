Caputo: «Maturità? Sono soddisfatto, ma non mi fermerò qui...»

Francesco Caputo ha sostenuto oggi il colloquio finale degli esami di maturità: le sue parole dopo l’orale

Caputo mette in stand by le voci di mercato e completa il percorso di studi: oggi è infatto stato impegnato con l’esamo di maturità che gli vale il diploma all’Istituto Tecnico Parificato Alessandro Volta di Bari. Al termine del colloquio finale, ecco le parole dell’attaccante:

«Ho risposto a tutte le domande, i professori mi hanno trasmesso serenità senza mettermi pressione, penso che sia andato tutto bene e sono contento di aver raggiunto quest’altro obiettivo. Abbiamo parlato anche in inglese e spagnolo. Sono contento, è stato un anno di preparazione e allenarsi e giocare al tempo stesso non è stato facile.

Il mio obiettivo è non fermarmi qui. Ora mi fermerò per due giorni a Monopoli con la famiglia poi mercoledì si riparte:questo diploma mi darà ancora più forza per essere pronto verso la stagione».