L’agente Gaetano Fedele, parla delle motivazioni che hanno spinto Francesco Caputo a scegliere di andare all’Empoli. Le sue parole

A Radio CRC l’agente di Francesco Caputo, Gaetano Fedele commenta il trasferimento dell’attaccante ex obiettivo anche della Lazio

PAROLE– «Alla Sampdoria ci sono un po’ di problematiche e sarà un po’ più complicato. Se ho dovuto fare un lavoro straordinario intervenendo sui miei assistiti? In questo momento c’è una grossa confusione nel nostro mondo, i procuratori sono diventati tantissimi e ognuno lo fa a modo suo. C’è chi lo fa in modo innovativo e chi in modo tradizionale, io opto per quello tradizionale. Credo sempre che i giocatori vanno ascoltati, ma anche consigliati. Caputo? Sono stati sei mesi molto particolari, anche l’anno scorso era stato un po’ complicato, ma questi mesi di più. Caputo aveva bisogno di trovare un po’ di serenità e probabilmente anche la Sampdoria trarrà vantaggio dal cambiare un po’ di giocatori »