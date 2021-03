Caputo: «Impazzivo per Del Piero, oggi ammiro Immobile»

Francesco Caputo – attaccante del Sassuolo – ha speso belle parole per Ciro Immobile, in una lunga intervista per La Repubblica

«Tutti sanno che impazzivo per Del Piero e che abbiamo in ballo una mitica cena che per colpa della pandemia non abbiamo ancora fatto. Oggi ammiro molto Immobile. E poi è italiano, e io sto sempre con gli italiani. La Nazionale? Sono cresciuto sui campi in terra battuta, e forse a guardarmi viene voglia di credere nei sogni. Se penso all’Europeo? Non posso dire di no».