Caputi: «La Lazio può mandare fuori di testa ogni avversario»

Il giornalista Massimo Caputi, sulle frequenze di Radio Bianconera, ha detto la sua sulla sfida tra Lazio e Juventus

Massimo Caputi, intercettato da Radio Bianconera ha commentato la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus:

«I pericoli veri secondo me sono Correa e Luis Alberto più che Immobile, che è un bomber incredibile. La pericolosità, l’estro, l’imprevedibilità la Lazio la ottiene grazie a questi calciatori. È una squadra che sta giocando bene, può mandare fuori di testa nello stretto qualunque avversario. È l’avversario peggiore, ma è anche quello che ti permette di capire se sei la squadra più forte del campionato se in situazioni come questa trovi la forza mentale e tecnica. Serve una Juve attenta in fase difensiva e non mi riferisco ai difensori, ma ai centrocampisti».



