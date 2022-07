Caputi: «Curioso di sapere dove andrà Luis Alberto. Su Lotito...»

Il giornalista Massimo Caputi ha parlato a TMW Radio di alcuni temi caldi in casa Lazio. Le sue dichiarazioni

LOTITO – «Lotito ha speso molti soldi e ha lavorato per accontentare l’allenatore. Su Acerbi è una questione tecnico-ambientale, Sarri ha fatto una scelta. Auguriamoci che si risolva tutto per il meglio di entrambi, club e giocatore. Acerbi credo che possa dare ancora un bel po’ e le offerte non mancheranno. Il riferimento alla Roma? Forse si riferiva alla proprietà precedente, i Friedkin non parlano e anche Mourinho non ha detto nulla sulle ambizioni».

LUIS ALBERTO – «Credo che sia uno di quelli più in bilico di altri. In un mercato ancora lungo e con pochi soldi che girano ed esigenze tecniche diverse non sarei stupito se partisse, ma anche se rimanesse. Quando ha avuto continuità con Sarri ha fatto bene. Magari non fa il movimento che vuole ma sa dare palloni e creare situazioni importanti. Sono curioso di vedere come andrà».