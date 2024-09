Capua: «Momento ALTALENANTE per la Lazio, c’è una cosa che MANCA. Cataldi? NON doveva partire»

Il professor Pino Capua analizza il momento vissuto dalla Lazio: le sue dichiarazioni sulla situazione dei biancocelesti

Ai microfoni di Radiosei, Pino Capua ha commentato così alcuni temi di attualità in casa Lazio.

LE PAROLE – «Per la Lazio è un momento altalenante, grande fiducia dopo il Venezia, sconforto dopo Udinese, interlocutorio dopo il Milan. Improvvisamente ci ritroviamo con un giocatore sulla fascia sinistra che io non conoscevo, Tavares, che ha cambiato una partita. Il valore dei singoli può cambiare tutto, questo è quello che mancava e manca ancora. Avere più giocatori possibili che facciano la differenza. Ammetto di essere una vedova di Cataldi. Secondo me non doveva partire, sarebbe stato utile, non so sinceramente perché è andato via. Penso che manchi il suo sostituto, più in generale, sono ancora in attesa di un giudizio definitivo».