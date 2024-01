Capua: «Inter-Lazio? Sono fiducioso perchè la squadra di Sarri fino all’errore di Marusic era in partita»

Capua, il presidente della Commissione antidoping Figc ha parlat della gara della Lazio contro l’Inter di venerdì sera

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Pino Capua, il quale in veste di presidente della Commissione antidoping Figc si esprime riguardo Inter-Lazio di venerdì sera

PAROLE – La Lazio si allenerà oggi alle 14.00 e ovviamente sarà a porte chiuse. Di tifosi ce ne sono pochi come era lecito immaginare perché non siamo dietro l’angolo. Per arrivare da Roma non ci sono voli diretti (la Lazio è arrivata con un charter ndr) e abbiamo fatto scalo a Dubai arrivando quasi all’alba. Il posto è veramente un altro mondo, fa caldo e ci sono più di 20 gradi. Si fa fatica a comunicare con l’esterno: si riesce a mandare messaggi WhatsApp, ma telefonare è davvero difficile

Lo stadio dove si giocherà è molto simile a quello di Frosinone per dimensioni e il terreno è davvero ottimo. Ci sono già stato in passato per Milan-Inter di Supercoppa e mi ha dato l’impressione di un ottimo impianto. Sono fiducioso per la partita con l’Inter perché in campionato fino all’errore di Marusic la Lazio aveva giocato meglio dei nerazzurri. Il caldo non è fastidioso e quindi non costituirà un problema di acclimatamento anzi, sarà ideale