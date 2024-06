Caprio: «La situazione della Lazio è ASSURDA e DEPRIMENTE, vi dico perchè»

Caprio, il noto doppiatore si esprime cosi riguardo la delicata situazione della Lazio dopo l’addio di Tudor: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Tag24, il noto doppiatore Mino Caprio si esprime cosi sulla delicata situazione della Lazio, alla luce delle dimissioni di Tudor e il conseguente arrivo di Marco Baroni

PAROLE – E’ una situazione deprimente, non mi è mai capitato di essere spettatore di uno spettacolo grottesco. La presidenza si esprime con esclamazioni che poi vengono contrastate con altre versioni. Sto assistendo a personaggi che non meriterebbero un campionato di prestigio come la Serie A. Non mi piacciono certi atteggiamenti della presidenza, li trovo relativi ad una squadra che non milita nemmeno in Serie B. Assistiamo ad una sequela di dimissioni spontanee, perché messe in condizione di farlo. Noi abbiamo avuto la possibilità di avere un allenatore internazionale come Sarri, e lo lasciamo andare via così? Se c’erano problemi all’interno, bisognava magari mettere da parte quei giocatori che contrastavano l’allenatore dal punto di vista tecnico

Un errore non continuare con Sarri? Assolutamente sì, anche con Tudor si sono viste queste problematiche. Prendiamo Luis Alberto, che io adoro: si è impegnato, ma dopo Lazio-Salernitana dici di andare via in quel modo, ma scherziamo? Non c’è programmazione, io questo l’ho sempre detto. E quando il presidente diceva “non vendo sogni, ma realtà”, non si sono visti. Quando c’era possibilità, i pezzi pregiati andavano venduti, come con Milinkovic nel periodo dei famosi cento milioni. Vedete l’Atalanta? Noi in questi anni abbiamo vinto qualcosina, ma vorrei qualcosa di più concreto, come lo scudetto

Tudor c’ha messo del suo? Senza dubbio ha peccato un po’ di presunzione, specie durante il derby quando ha messo fuori Luis Alberto e Cataldi, non è stato il massimo in una partita che a Roma sappiamo quanto vale. Lì non mi è piaciuto. Ma dall’altra parte c’è un presidente pieno d’impegni e defilato: è un personaggio che mi da fastidio. Dirò una cosa: se la Lazio dovesse vincere uno scudetto, non gli direi mai “grazie, presidente Lotito”. Poi vorrei tornare un attimo sul discorso Tudor e sullo striscione contro di lui: non mi è piaciuto, noi abbiamo uno stile diverso. Baroni? Sarà senza dubbio un bravo allenatore, ma non ha mai allenato ai piani alti. Ha fatto un miracolo con il Verona, ma si è sempre trovato nelle zone salvezza. Per carità, anche un certo Tommaso Maestrelli allenava il Foggia in B prima di fare quello che ha fatto, però tocca vedere cosa potrà offrire. Ma ora è inutile mettersi contro Baroni: è un professionista preparato, noi facciamo il tifo per la Lazio, che dà colore alle giornate