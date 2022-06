Cagliari, Capozucca: «Cragno alla Lazio? Solo voci. Vicario...»

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha spento le voci di un interesse della Lazio per Cragno: le sue parole

Intervistato da Radio Incontro Olympia, il DS del Cagliari, Stefano Capozucca, ha parlato così dell’ipotesi Cragno-Lazio:

«Con la Lazio non c’è stato nessuno contatto, sono solo voci per ora. A prescindere da ciò uno come lui merita la Serie A. È uno dei portieri della nazionale azzurra, tra più forti in Italia. Purtroppo il Cagliari dopo tanti anni non è riuscito a mantenere la massima categoria e diventa difficile trattenerlo. Siamo pronti ad accontentarlo».

VICARIO – «Ormai non è più un giocatore di nostra proprietà. L’Empoli ha esercitato il diritto di riscatto diventando proprietario del cartellino del giocatore».