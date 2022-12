Capozucca: «Cassano? Non so se alla Bobo Tv le sue parole sono...»

Capozucca esprime il suo parere su Antonio Cassano soggetto a molte critiche per via delle sue esternazioni alla Bobo Tv

Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato l’ex ds del Cagliari Capozucca, il quale ha espresso il suo parere su Antonio Cassano, spesso soggetto a forti critiche per le sue esternazioni durante la Bobo Tv.

CASSANO – «Cassano e le sue esternazioni? Lo ripeto, a livello di competenze per quello che ho conosciuto e frequentato in una chat di gruppo durante il lockdown è preparato. Per quanto riguarda i discorsi che fa alla Bobo tv non so mai se siano esternazioni colorite oppure pensieri suoi»