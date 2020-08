Capitolo portieri, dalla Spagna son sicuri: offerti 6 milioni per Sergio Rico

Il calciomercato della Lazio deve ancora iniziare, ma è certo che arriverà un portiere. Dalla Spagna insistono con Sergio Rico.

La Lazio è alla ricerca di un estremo difensore che possa all’occorrenza alternarsi a Strakosha. Il preferito di Inzaghi è Consigli del Sassuolo, la società cercherà di accontentare il tecnico ma ad oggi un nuovo guardiano dei pali è nella lista delle cose da fare ma non rappresenta la priorità. Negli ultimi giorni è rimbalzato il nome del portiere del PSG Sergio Rico. Complice l’infortunio di Keylor Navas l’estremo difensore di proprietà del Siviglia giocherà la semifinale di Champions League da titolare. Un nome importante, un profilo altisonante. In carriera è noto per alcuni errori marchiani e per disattenzioni fatali, ma anche per parate mostruose. Dalla Spagna sono certi che la Lazio abbia già recapitato un’offerta al Siviglia di 6 milioni di euro. Nei prossimi giorni sono attese novità.