Capitano Lazio, Giannichedda: «La decisione spetta a mister e giocatori. Su Zaccagni penso QUESTO». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto in esclusiva i microfoni di Lazionews24, Giuliano Giannichedda ha parlato della decisione di affidare la fascia da capitano della Lazio a Mattia Zaccagni. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Sono questioni interne. Zaccagni è il leader tecnico della Lazio e veste anche una maglia prestigiosa come la numero 10. Ha tutte le caratteristiche per essere il capitano della Lazio. Quelle sono situazioni interne che possono decidere il mister con i giocatori. Il capitano al di là della fascia può essere chiunque, basta che abbia quelle caratteristiche da leader che servono in campo. Se parliamo di leader tecnico Zaccagni può essere il capitano. Dipende poi dagli altri anni come hanno fatto, se il capitano era il più anziano o quello con più presenze. Ci sono varie valutazioni da fare».

LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE