Capello su Sarri: «Non si può giocare sempre con lo stesso modulo, bisogna invece...»

Capello, l’ex tecnico si esprime su Sarri alla luce della pesante sconfitta della Lazio contro il Bayern: Le sue parole

Ai microfoni di Sky al termine di Bayern Monaco-Lazio, ha parlato Fabio Capello il quale alla luce della sconfitta dei biancocelesti rilascia queste parole

SARRI – Non puoi giocare sempre con lo stesso sistema, il 4-3-3, bisogna adattarsi all’avversario e studiarlo. Era necessario richiamare i giocatori e cambiare modulo. Non siamo abituati a questo ritmo in Italia, non sopportiamo questa velocità di gioco e questo modo di fare. Dobbiamo migliorarci