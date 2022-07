Capello: «Nella prossima stagione conterà tanto l’apporto di Sarri»

L’ex allenatore italiano Capello ha parlato della Lazio in vista della nuova stagione ormai alle porte

Fabio Capello, ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli attacchi delle big della Serie A in vista della prossima stagione. Il suo commento sulla Lazio.

L’ANALISI – «La Lazio davanti non ha cambiato quasi nulla rispetto alle ultime uscite, può contare soprattutto su Immobile e Anderson. Nelle sue annate con il club biancoceleste, Ciro è sempre stato bravo a garantire un rendimento costante, sia come realizzazione sia come partecipazione al gioco. Anderson è stato meno regolare, ma mantiene una sua efficacia.

Al di là delle caratteristiche dei singoli, comunque notevoli, nella prossima stagione potrebbe contare tanto l’apporto di Sarri, un allenatore che ci ha abituato a esaltare con i suoi metodi soprattutto gli attaccanti. Nell’ultima fase dello scorso campionato, si è già potuto apprezzare un notevole cambio di marcia nella fase d’attacco. Nel secondo anno, per il tecnico potrebbe essere più facile mettere in pratica le sue idee. Giusto insistere su Immobile e su Anderson, sorretti dalla tipica organizzazione offensiva che richiede più partecipazione per esempio a Milinkovic-Savic. In ogni caso, come in tutti gli organici sarriani, sarà soprattutto il sistema, più dei singoli, a fare la differenza e a incidere sui risultati dei biancocelesti».