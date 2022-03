Capello: «Mi piacerebbe vedere una bella performance di Zaniolo al derby»

Fabio Capello ha parlato a pagineromaniste.com in vista del derby di domenica sera. Le sue dichiarazioni

DERBY – «La Roma, come ha detto anche Mourinho, quando scende in campo dopo gli impegni infrasettimanali è un po’ scarica e non gioca come vorrebbe il suo allenatore. La Lazio è in forma e sta giocando un bel calcio. Si muove con molta facilità in campo ed ha qualità. Da parte della Roma mi aspetto di vedere in campo molta attenzione e molta determinazione anche se, quest’ultima, essendo un derby, non dovrebbe mancare».

PROTAGONISTI NEL DERBY – «I due centravanti: Tammy Abraham e Ciro Immobile. Devo però aggiungere che mi piacerebbe vedere una grande performance di Zaniolo che potrebbe essere uno dei protagonisti tenendo conto gli impegni con la Nazionale per le qualificazioni al Mondiale. Ma come sempre le partite si vincono a centrocampo».