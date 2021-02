Capello: «La Lazio non ha sfruttato le sue classiche occasioni»

L’ex allenatore Fabio Capello ha analizzato la sfida di San Siro tra Lazio e Inter ai microfoni dello Sky Calcio Club

La Lazio esce battuta da San Siro nella super-sfida contro l’Inter. I biancocelesti di Simone Inzaghi si arrendono ai nerazzurri di Antonio Conte, usciti vittoriosi per 3-1. Al termine della sfida, l’ex allenatore Fabio Capello ha analizzato la gara.

Intervenuto allo Sky Calcio Club, ha affermato: «La Lazio non ha mai sfruttato le sue classiche occasioni di gioco per Lazzari e Milinkovic. Non ha quasi mai tirato in porta, solo due tiri da fuori. Non ha cercato di aprire il campo con delle soluzioni per poter sorprendere l’Inter. Tu sai che c’è Lukaku che non si può contenere per la forza fisica e non si è riuscito a sfruttare bene Acerbi, che poteva bloccarlo in difesa. Con la palla tra i piedi sulla sinistra non riesce ad essere decisivo: io lo avrei tenuto lì dietro».