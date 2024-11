Capello: «La Lazio sta facendo molto bene. Può escludere una big dalla Champions»

Fabio Capello, ex allenatore di Serie A, ha parlato così della corsa Champions e della Lazio di Marco Baroni

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così della corsa Champions e della Lazio di Baroni:

PAROLE – «Per essere sicuri di non mancare l’obiettivo, Juve e Milan devono puntare almeno alla quarta piazza. E con la concorrenza che si sta delineando in questo primo spezzone di campionato, la corsa Champions per le due big è tutt’altro che scontata. Il Napoli capolista, senza altri impegni durante la settimana, ha tutto per durare sino alla fine stagione, occupando uno dei primi posti. L’Inter, che a mio parere è la squadra più attrezzata del lotto, difficilmente uscirà dalle prime quattro.

Mentre l’Atalanta è ormai da anni una realtà da Champions: società seria, allenatore bravo e identità forte ne fanno gioco forza una candidata credibile, direi addirittura fortemente indiziata a centrare il piazzamento. Ma Juve e Milan devono stare attente anche alle cosiddette outsider, che stanno facendo molto bene. Mi riferisco a Lazio e Fiorentina, che sono sopra in classifica, senza comunque dimenticare la Roma, al momento un po’ attardata».