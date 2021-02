Capello: «Bayern Monaco la più forte. La Lazio può metterli in difficoltà»

Il tecnico Fabio Capello ha parlato della Lazio in vista della sfida di Champions contro il Bayern Monaco. Le sue parole

Si avvicina la Champions League. Ad attendere la Lazio ci sarà la delicata sfida contro il Bayern Monaco. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato Fabio Capello.

«Il Bayern Monaco è la squadra più forte che ci sia. Per sistema di gioco, abilità sulle palle inattive, attenzione, umiltà. La Lazio può contare però su un buon palleggio: se supera il pressing dei tedeschi, è in grado di metterli in difficoltà».