Capello: «Immobile segna nella Lazio ma in azzurro…». Le parole dell’ex allenatore di Milan e Juve sul capitano biancoceleste

Al Corriere della Sera Fabio Capello ha detto la sua sulla Nazionale italiana, e che al momento, in azzurro preferisce Retegui al capitano della Lazio Ciro Immobile. Le sue parole:

PAROLE– «Immobile segna nella Lazio ma in azzurro molto meno e Scamacca fa fatica in Inghilterra. Mancini deve qualificarsi per l’Europeo e questo argentino ha buone qualità »