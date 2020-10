Le parole di Fabio Capello a SkySport.

Fabio Capello ha parlato negli studi di SkySport della partita della Lazio in programma domani a Bruges.

Giocare in Belgio è difficilissimo. Il Brugge ha una squadra forte, i belgi sono tatticamente preparati e forti fisicamente, vanno a ritmi alti. Mi aspetto una partita davvero complessa sotto tutti i punti di vista per la Lazio. Date le condizioni della Lazio fermerei per il pareggio.