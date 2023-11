Capello a Sky: «Ecco perché Sarri oggi fa giocare Immobile, è una cosa che ho notato anche io»

Capello, l’ex tecnico è intervenuto nel prepartita ai microfoni di Sky analizzando la scelta di Sarri di schierare Immobile

Intervenuto nel pre partita di Lazio-Feyenoord, Fabio Capello ha analizzato la formazione scelta da Sarri soffermandosi su Immobile

IMMOBILE – Se lo fa giocare, ho visto che sta bene. Nell’ultima partita col Bologna l’ho visto svelto e veloce in quei 20 minuti. Non era impacciato come prima. Lui ha senso del gol, tenere fuori Immobile in questa partita sarebbe volersi far male da solo