Caos tamponi, martedì si valuterà la richiesta del Torino

Caos tamponi, il Torino ha chiesto di intervenire ‘ad opponendum’ nella prima udienza, dopo il deferimento della Lazio

Lazio e Torino si danno battaglia su due fronti. Da una parte, la questione relativa all’ultima gara – mai giocato – di campionato; dall’altra il caos tamponi non ancora risolto.

Come riportato da La Repubblica, il presidente Cairo è pronto a fare richiesta di intervenire ‘ad opponendum’ nella prima udienza (prevista il 16 marzo), ovvero quando la società biancoceleste si difenderà dopo il deferimento arrivato dalla Procura. Come sottolineato nel quotidiano, difficilmente sarà accettata la domanda del club granata di prender parte come soggetto interessato.